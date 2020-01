BioShock 4: l'ex creative director della serie spera che il nuovo capitolo abbia un approccio originale (Di martedì 7 gennaio 2020) Uno dei principali creativi dietro la serie BioShock ha detto che spera che il quarto gioco della saga abbia un approccio originale e "non legato" al passato.Il publisher 2K ha confermato a dicembre che sono iniziati i lavori per una nuovo gioco del franchise BioShock nello studio Cloud Chamber recentemente annunciato. Il nuovo BioShock sarà in sviluppo "per i prossimi anni", ha detto l'editore.Scott Sinclair, art director dell'originale BioShock e BioShock Infinite, sta lavorando al nuovo gioco, tra gli altri.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

