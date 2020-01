Bimbo scosso, la mamma indagata per omicidio preterintenzionale: rischia fino a 18 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) La mamma di Padova che ha scosso con violenza il figlio di 5 mesi tanto da provocarne lesioni risultate mortali risulta indagata per omicidio preterintenzionale: è questa la decisione del pm Roberto Piccione. Se condannata, la donna rischia da 10 a 18 anni di carcere. In programma domani a Mestrino i funerali del piccolo Michele. Leggi la notizia su fanpage

