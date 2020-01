Bimbo esce dalla finestra al 5° piano e cammina sul cornicione – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) Il bambino è uscito dalla finestra di un appartamento al quinto piano a Tenerife e si è messo a camminare sul cornicione, sospeso nel vuoto, come nulla fosse: vedere per credere. La scena è di quelle che mettono i brividi e fanno venire le vertigini solo a guardarle. Siamo in un condominio di Tenerife, e … L'articolo Bimbo esce dalla finestra al 5° piano e cammina sul cornicione – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

rossosintetico : RT @srudulv: Io: vado a prepare lo zaino * i francesi escono la clip * * soffro per bimbo Arthur * *Sanremo fa uscire i titoli delle canzon… - srudulv : Io: vado a prepare lo zaino * i francesi escono la clip * * soffro per bimbo Arthur * *Sanremo fa uscire i titoli d… - hugxhar : @spookyuovahes la prossima volta il bimbo si deve portare anche una giacca perché c’è vento e se esce dall’acqua bagnato poi si raffredda -