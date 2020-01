Bimbo di 19 mesi riceve medaglia al posto del padre, pompiere volontario morto (Di martedì 7 gennaio 2020) Diciannove mesi, il ciuccio stretto tra le labbra e uno sguardo curioso che fa capolino da una piccola polo dei “Fire Service” australiani. Così, giovedì 2 gennaio, il piccolo Harvey Keaton ha ricevuto una medaglia in memoria di suo padre, Geoffrey Keaton, 32 anni. Geoffrey era vigile del fuoco volontario, morto il 19 dicembre tra i roghi che stanno devastando l’Australia. Geoffrey Keaton, volontario caduto per domare gli incendi Da settembre gli incendi che divampano senza sosta negli stati australiani Victoria e Galles del Sud hanno mandato in fumo oltre 6 milioni di ettari di terreno. Decine le vittime, tra queste numerosi vigili del fuoco, anche volontari, come il padre del piccolo Harvey. Geoffrey Keaton, vice capitano dei pompieri di Horsley Park, è rimasto ucciso il 19 dicembre insieme al suo collega Andrew O’Dwyer, 36 anni. La dinamica non è stata ancora confermata, ... Leggi la notizia su thesocialpost

allemacc : RT @Stefbazzi: È un articolo del 2015, quando queste cose era ancora possibile scriverle. #Vaccini #meningite e strane coincidenza. Ognu… - kaosbucs : RT @Stefbazzi: È un articolo del 2015, quando queste cose era ancora possibile scriverle. #Vaccini #meningite e strane coincidenza. Ognu… - Aine84443306 : RT @Stefbazzi: È un articolo del 2015, quando queste cose era ancora possibile scriverle. #Vaccini #meningite e strane coincidenza. Ognu… -