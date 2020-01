Biathlon, Italia femminile verso i Mondiali di Anterselva con il dilemma staffetta. Servono risposte da Gontier e Sanfilippo (Di martedì 7 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon ha potuto godere del fondamentale periodo di riposo di un paio di settimane riempito solamente dall’ennesimo successo dell’esibizione del World Team Challenge, e tutta l’attenzione si sposta ora verso queste fondamentali tre tappe nel mese di gennaio che precederanno i Mondiali di Anterselva. Il primo, duro, mese di competizioni per i professionisti della disciplina è stato superato ed ora è il momento di riprendere a gareggiare iniziando dalle due storiche tappe tedesche di Oberhof e Ruhpolding. La stagione dell’Italia al femminile può, finora, essere vista da due prospettive ben differenti e, al contrario di quanto si possa pensare, la situazione è al momento tutt’altro che rosea. Lo spettacolo offerto in pista da Dorothea Wierer è infatti in grado di oscurare tutti i problemi che si celano alle sue spalle, sia riguardo alle altre ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Biathlon, Italia femminile verso i Mondiali di Anterselva con il dilemma staffetta. Servono risposte da Gontier e S… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: A Forni Avoltri si sono disputati i Campionati Giovanili di biathlon e due gare valevoli per la Coppa Italia Seniores. #IoSe… - TgrRaiFVG : A Forni Avoltri si sono disputati i Campionati Giovanili di biathlon e due gare valevoli per la Coppa Italia Senior… -