Best Bakery, su SkyUno la seconda stagione con nuovi giudici e nuove sfide (Di martedì 7 gennaio 2020) Terminate le Feste e aperta la calza della Befana, Sky Uno cerca di non disperdere il carico di dolcezza natalizia facendo debuttare proprio questa sera, martedì 7 gennaio 2020, la seconda stagione di Best Bakery, la sfida tra pasticcerie in giro per l'Italia, in onda dalle 21.15 sull'ammiraglia Sky.Best Bakery, su SkyUno la seconda stagione con nuovi giudici e nuove sfide pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 20:01. Leggi la notizia su blogo

digitalsat_it : #BestBakery, il cooking show dolce da stasera su @SkyUno e @NOWTV_It - Noovyis : (Best Bakery: la seconda edizione da stasera su Sky!) Playhitmusic - - zazoomblog : Best Bakery: la seconda edizione da stasera su Sky! - #Bakery: #seconda #edizione #stasera -