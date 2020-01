Best Bakery 2020: le anticipazioni della prima puntata (Di martedì 7 gennaio 2020) Da oggi torna Best Bakery, con la sua seconda edizione: il cooking show più dolce di Sky è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Il programma sarà visibile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Ricomincia Best Bakery, con due nuovi giudici a guidarlo Le novità saranno parecchie, a cominciare dalla giuria che vedrà i due nuovi volti di Alessandro Servida e Andreas Acherer, mastri pasticceri. Servida, metterà a servizio la sua esperienza trentennale: imprenditore di successo e docente di pasticceria, nel 2014 si è aggiudicato il premio speciale di Gambero Rosso per il “Miglior Packaging”. Sebbene il suo primo maestro è e rimane suo padre, il suo importantissimo mentore è stato il Miglior Pasticcere al Mondo, Iginio Massari, del quale è stato anche assistente per un anno. Acherer, invece, è l’unico italiano a far parte della famosa associazione di ... Leggi la notizia su velvetgossip

