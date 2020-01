Benvenuti al Ces 2020, tra sex toy e suole italiane che si adattano al terreno (Di martedì 7 gennaio 2020) Ces, Consumer Electronics Show. Per quanto il mondo delle fiere stia cambiando e numerosi brand cerchino più visibilità negli eventi di presentazione privata, il Ces di Las Vegas rimane uno dei momenti più importanti per fare il punto sulle direzioni che sta prendendo il mondo della tecnologia. La fiera aprirà il 7 gennaio, per chiudersi il 10. Leggendo il programma si può notare subito il ritorno, dopo diversi anni di assenza, di Apple, che non presenterà nuovi dispositivi ma sarà presente nel palinsesto delle conferenze e nei padiglioni di domotica. A essere protagonisti saranno anche i pc portatili. Sono previste le presentazioni degli ultimi device prodotti da Msi, Dell, Lenovo, Acer, Asus, Hp, Samsung e Lg. E ancora le tv, sia quelle che alzano l’asticella della definizione portandola a 8K, sia quelle con la tecnologia Micro Led, in cui ogni pixel può contare per la ... Leggi la notizia su open.online

