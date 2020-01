Beniamino Placido, dieci anni fa moriva l’ultimo critico tv capace di unire cultura alta e popolare (Di martedì 7 gennaio 2020) dieci anni fa moriva Beniamino Placido, l’ultimo grande critico televisivo dopo Achille Campanile e Sergio Saviane. Intellettuale raffinatissimo, studioso di cultura inglese e americana, divulgatore e conduttore tv, giornalista e, prima ancora, anche funzionario dirigente della Camera. Placido firmò ininterrottamente per quasi un decennio, dal 1986 al 1994, una rubrica su Repubblica dal titolo A parer mio, che non solo rimane insuperata per intelligenza e vivacità culturale, ma contribuì prepotentemente anche a svecchiare l’intera cultura italiana sulle questioni aperte dall’avvento dell’industria culturale e dalla cultura di massa. La lezione di Placido in questo senso fu cruciale: utilizzava, come lo definì Aldo Grasso, un metodo, il ‘metodo Placido’, che spiazzava proprio perché si sostanziava di un’inedita varietà di apporti e riferimenti, da Shakespeare a Baudo, da Freud a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

