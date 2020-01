Benevento, interrogazione del M5S sul ritorno degli anziani nella casa albergo San Pasquale (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiQuali le ragioni che impediscono il riutilizzo della casa per anziani di San Pasquale? E quali le condizioni degli ospiti che lo scorso anno furono trasferiti nella struttura di Ceppaloni? Sono gli interrogativi posti all’amministrazione comunale di Benevento da Anna Maria Mollica, consigliera del Movimento Cinque Stelle e componente della commissione Politiche Sociali. Scrive la Mollica: L’opera pia San Pasquale, nata il 26 aprile 1865 quale “Ospizio indigenti della provincia di Benevento” poi trasformatasi in Ricovero di mendicità, è un’istituzione storica della nostra città voluta dall’Amministrazione Provinciale, che ne ha indirizzato la destinazione ad assistenza degli anziani, aderendo ad una specifica richiesta del Comune di Benevento. Già il 21 gennaio dello scorso anno il MoVimento 5 Stelle è intervenuto presso il Dirigente responsabile per ... Leggi la notizia su anteprima24

Benevento interrogazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento interrogazione