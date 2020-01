Benevento 5, soddisfazioni per il settore giovanile: U21 alla ‘Final Four’ di Coppa Italia regionale (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con la prima squadra che non sta raccogliendo, per ora, quanto si sperava nel torneo di C1, in questa stagione è il settore giovanile il fiore all’occhiello del Benevento 5 con l’under 21 che ha da poco conquistato l’accesso alla ‘Final Four’ di Coppa Italia regionale. Un risultato straordinario che va messo insieme all’ottimo cammino in campionato e notizie positive stanno giungendo anche dall’under 19, pronta a giocarsi le proprie carte per accedere alle finali di Coppa Italia di categoria nell’imminente gara di ritorno contro i telesini del Boca Futsal (andata 3-3), in programma il prossimo 15 gennaio fuori casa. “Mi sono trovato dall’essere vicepresidente – spiega Pellegrino Di Fede, tecnico di under 21 e under 19 – a dover gestire il settore giovanile. Una volta terminato il rapporto con mister Cosimo Sorice, infatti, per me è ... Leggi la notizia su anteprima24

