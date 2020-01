Beautiful Trame dal 7 all'12 gennaio 2020: Reese, sotto minaccia, spinge per chiudere l'affare dell'adozione! (Di martedì 7 gennaio 2020) Le Trame della soap americana per la seconda settimana del mese di gennaio, vedono Reese alle prese con gli strozzini, insistere per chiudere al più presto l'affare dell'adozione. Leggi la notizia su comingsoon

