Beach volley | World Tour 2020 Qeshm Prime sfide del nuovo anno sulla sabbia iraniana

Beach volley - nuova coppia al femminile : Agata Zuccarelli e Giulia Toti assieme con vista sul World Tour : Hanno vestito entrambe la maglia azzurra, si sono prese qualche soddisfazione a livello internazionale, medaglie ai Giochi del Mediterraneo e finali nel World Tour e si sono trovate entrambe fuori dal progetto federale. Giulia Toti e Agata Zuccarelli da oggi formano una nuova coppia molto interessante nel panorama del Beach volley italiano: Giulia Toti è campionessa italiana in carica, Agata Zuccarelli ha vinto il titolo tricolore nel 2017 e ...

Beach volley - nuova coppia al femminile : Agata Zuccarelli e Giulia Toti assieme con vista sul World Tour : Hanno vestito entrambe la maglia azzurra, si sono prese qualche soddisfazione a livello internazionale, medaglie ai Giochi del Mediterraneo e finali nel World Tour e si sono trovate entrambe fuori dal progetto federale. Giulia Toti e Agata Zuccarelli da oggi formano una nuova coppia molto interessante nel panorama del Beach volley italiano: Giulia Toti è campionessa italiana in carica, Agata Zuccarelli ha vinto il titolo tricolore nel 2017 e ...

Beach volley - Mol/Sorum “squadra dell’anno” in Norvegia : Piovono riconoscimenti sulla coppia numero 1 del Beach volley mondiale, Christian Sorum e Anders Mol, che, in una serata di gala in diretta sulla Tv di stato NRK, sono stati premiati come “squadra dell’anno” in Norvegia. Un riconoscimento storico, ottenuto in una nazione che pulsa per gli sport invernali e che invece stavolta si è inchinata ad una formazione leader in uno sport estivo come il Beach volley. Una stagione al ...

Beach volley - Mol/Sorum “squadra dell’anno” in Norvegia : Piovono riconoscimenti sulla coppia numero 1 del Beach volley mondiale, Christian Sorum e Anders Mol, che, in una serata di gala in diretta sulla Tv di stato NRK, sono stati premiati come “squadra dell’anno” in Norvegia. Un riconoscimento storico, ottenuto in una nazione che pulsa per gli sport invernali e che invece stavolta si è inchinata ad una formazione leader in uno sport estivo come il Beach volley. Una stagione al ...

Beach volley - World Tour 2020 Qeshm. Si riparte dall’Iran senza azzurri ma c’è una sorpresa dalla Norvegia : riparte dall’irrequieto Iran, dall’isola di Qeshm, il World Tour 2020 nella lunga volata che porterà alla qualificazione olimpica. Nel torneo mediorientale, livello 1 stella, riservato agli uomini, in programma da lunedì al 10 gennaio, non sono iscritte coppie azzurre, così come non ce ne saranno la settimana successiva in Oceania alle Cook Islands. Il primo appuntamento dell’anno è un torneo riservato a coppie di secondo ...

Pierfrancesco Favino sfida Totti a Beach volley alle Maldive - nel resort anche Icardi e Ezio Greggio : In occasione delle feste natalizie, sono tanti i vip italiani che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di relax con la famiglia sull'atollo delle Maldive. Qualche fan ha immortalato una divertente e insolita partita di beach volley tra l'attore Pierfrancesco Favino, l'ex capitano della Roma Francesco Totti e il conduttore Ezio Greggio.Continua a leggere

Francesco Totti e Pierfrancesco Favino si sfidano a Beachvolley nel lussuoso resort alle Maldive : PierFrancesco Favino e Francesco Totti si sfidano a beachvolley. L'attore e il calciatore stanno trascorrendo dei giorni di vacanza in un lussuoso resort alle Maldive, insieme anche ad altri vip,...

Beach volley - le sfide dell’Italia nel 2020. Lupo/Nicolai e la difficile conferma olimpica - Menegatti/Orsi Toth possono stupire : Il 2020 del Beach volley azzurro inizia con una certezza e tanti punti interrogativi in chiave olimpica. La certezza si chiama Lupo/Nicolai, i vice-campioni olimpici in carica che grazie al successo nel torneo di Pechino hanno già in mano il biglietto per Tokyo 2020 e potranno impostare la loro stagione senza particolari patemi sperando che non arrivi l’infortunio sistematico che ha caratterizzato le tre primavere post-olimpiche della coppia ...

Calendario Beach volley 2020 : date - programma e guida di tutti gli eventi : E’ un Calendario provvisorio ma già molto sostanzioso quello del Beach volley 2020. All’appello mancano tutte le date dei tornei organizzati dalla CEV, quelli che fino a due anni fa andavano a formare l’European Tour e che ora sono stati inglobati dal World Tour, più il Campionato Europeo, le cui date e sedi dovrebbero essere comunicate a giorni dalla Federazione continentale. Per il resto si tratta di un programma molto ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 1 Dicembre 2019 | Sci - Basket - Volley - Beach Soccer : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 1 Dicembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Beach volley - Campionati Europei Giovanili 2020. Turchia - Repubblica Ceca e Olanda ospiteranno le rassegne continentali : La Cev ha ufficializzato date e località in cui si svolgeranno i Campionato Europei Giovanili di Beach Volley del prossimo anno. Si tratta della prima mossa della Confederazione Europea in vista della prossima stagione. Da ufficializzare ancora, invece, la località e la data della rassegna continentale senior (quest’anno si è tenuta a Mosca) e le tappe del World Tour che verranno organizzate sotto l’egida della CEV. Si inizierà dal ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Di Usa e Australia gli ultimi sigilli dell’anno sulla sabbia messaicana : Usa e Australia festeggiano vittorie importanti nella corsa alla qualificazione olimpica sulla sabbia messicana di Chetumal dove si è disputato l’ultimo torneo del 2019. In campo maschile ad avere la meglio sono stati gli statunitensi Taylor Crabb e Gibb e hanno regalato così alla nazionale maschile a stelle e strisce il primo successo di uno degli anni che verrà ricordato nella storia come i più avari per gli Yankees. Crabb/Gibb hanno ...

Beach volley - World Tour Chetumal 2019 : Messico amaro per gli azzurri - fuori ai sedicesimi le due coppie italiane : Si ferma ai sedicesimi di finale l’ultima avventura del 2019 per l’ItalBeach, impegnata con due coppie, Rossi/Carambula e Menegatti/Orsi Toth, nel torneo 4 stelle di Chetumal in Messico. Brutte notizie soprattutto in chiave qualificazione olimpica con Rossi/Carambula, ventesimi nel ranking, che non guadagnano sulle coppie che li precedono e Menegatti/Orsi Toth, undicesime del ranking, che invece rischiano di farsi rimontare da chi le ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Messico amaro per gli azzurri : fuori ai sedicesimi le due coppie italiane : Si ferma ai sedicesimi di finale l’ultima avventura del 2019 per l’ItalBeach, impegnata con due coppie, Rossi/Carambula e Menegatti/Orsi Toth, nel torneo 4 stelle di Chetumal in Messico. Brutte notizie soprattutto in chiave qualificazione olimpica con Rossi/Carambula, ventesimi nel ranking, che non guadagnano sulle coppie che li precedono e Menegatti/Orsi Toth, undicesime del ranking che invece rischiano di farsi rimontare da chi le ...