Batoste per chi usa il cellulare alla guida: verso il nuovo Codice della Strada (Di martedì 7 gennaio 2020) Farsi beccare con il cellulare alla guida non solo è molto pericoloso, ma anche potenzialmente costoso: il nuovo Codice della Strada, come già vi avevamo accennato a luglio scorso, prevede un serio inasprimento delle pene. La Camera si sta accingendo ad analizzare per poi mettere ai voti una lunga sfilza di modifiche che dovrebbero contribuire in maniera decisiva ad ottimizzare la sicurezza degli spostamenti Stradali. Per prima cosa sono in aumento le sanzioni pecuniarie per quelli che vengono pizzicati con il cellulare alla guida: le multe previste passeranno dagli attuali 422 ai prossimi 1697 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi (se recidivi, ovvero se colti in fragrante di infrazione per la seconda volta consecutiva nell'arco di un arco temporale ravvicinato e prestabilito). Non solo multe pecuniarie per il cellulare alla guida: le nuove misure per l'incremento ... Leggi la notizia su optimaitalia

