Basket, EuroCup 2020: Trento e Venezia iniziano il viaggio nelle Top 16, Darussafaka e Oldenburg i primi ostacoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la pausa di Natale, comune a tutte le Coppe europee tranne che all’Eurolega, parte la corsa vera in EuroCup, con le Top 16 che occuperanno tutte le settimane di gennaio e la prima di febbraio, per chiudersi a marzo a causa delle contingenze Coppe domestiche e Nazionali. Domani esordiscono Trento e Venezia, inserita l’una nel girone della Virtus Bologna e l’altra in quello di Brescia. Darussafaka-DOLOMITI ENERGIA Trento (Girone E, mercoledì 8 gennaio, ore 18:15) Si apre in Turchia il percorso della squadra di coach Nicola Brienza, qualificatasi all’ultima giornata battendo l’Unicaja Malaga. Di fronte c’è la terza del girone C (quello di Brescia), il Darussafaka, che sotto canestro è soprattutto Johnny Hamilton, centro i cui 213 centimetri si fanno sentire. Parliamo, infatti, del secondo miglior rimbalzista di EuroCup (8.50 a gara) e del miglior ... Leggi la notizia su oasport

