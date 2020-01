Basket, Dwayne Evans non basta alla Dinamo Sassari, sconfitta a Oostende nella Champions League 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Dinamo Sassari cade a Oostende nella decima giornata della Champions League 2019-2020 di Basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco è costretta a rincorrere i belgi praticamente per tutta la partita ma, nonostante i 30 punti di uno strepitoso Dwayne Evans, non riesce a piazzare la zampata vincente. Successo meritato per i giallorossi, trascinati da MiKyle McIntosh, che migliorano il loro record (ora 5-5), mentre la Dinamo rimane in vetta alla classifica con il bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. L’inizio del match è favorevole alla formazione belga, che si presenta con un parziale di 8-2 costringendo subito Gianmarco Pozzecco al primo timeout della gara. Il confronto con il coach è positivo per i sassaresi, che alzano il livello difensivo e trovano anche il sorpasso con la tripla di Pierre (9-10). Nel finale di primo periodo sale in cattedra McIntosh, che trascina ... Leggi la notizia su oasport

