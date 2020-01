Basket, Champions League 2019-2020: Brindisi, con Digione serve una vittoria (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercoledì, 8 gennaio, torna in campo l’Happy Casa Brindisi e ospita all’Elio Pentassuglia il JDA Digione per il decimo turno della Champions League 2019-2020, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 20.30. Sfida importantissima per i pugliesi, attualmente quinti in classifica, che hanno bisogno di punti per risalire la china e conquistare uno dei primi quattro posti che valgono l’accesso al Top 16. Ma non sarà facile sconfiggere i francesi secondi. Brindisi vuole anche vendicare il pesante ko dell’andata, quando il Digione si era imposto per 95-79. Per Sutton e compagni questa Champions League è stata vissuta come le montagne russe, con vittorie e sconfitte che si sono alternate perfettamente una dopo l’altra. Gli ospiti, invece, hanno iniziato benissimo, con quattro successi consecutivi, per poi subire tre ko negli ultimi cinque turni. Proprio da questo dato ... Leggi la notizia su forzazzurri

