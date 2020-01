Basket, Brescia esordisce bene nelle Top 16 di EuroCup 2020, Promitheas Patras sconfitto per 63-57 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Germani Brescia comincia bene il proprio cammino nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020, sconfiggendo in una partita dall’andamento stranissimo il Promitheas Patras per 63-57. In un match a basso punteggio, a mettersi in evidenza è Awudu Abass, top scorer con 19 punti; molto bene anche Luca Vitali con 14 punti e 4 assist. Dalla parte opposta, i migliori realizzatori sono Vangelis Mantzaris e Chase Fieler con 12 punti a testa. Ad approcciare meglio la partita sono gli ospiti, che si presentano al PalaLeonessa con un’ottima fase difensiva che regala loro un parziale di 5-13 nei primi otto minuti di gioco: nel finale di primo quarto Brescia riesce ad accorciare le distanze (10-15), ma l’alba del match fa già capire che si tratterà di una sfida a punteggio molto basso, con le difese che si fanno decisamente preferire agli attacchi. Nel secondo periodo di gioco il Promitheas ... Leggi la notizia su oasport

