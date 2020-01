Basilica San Marco Venezia: storia, cosa vedere e curiosità (Di martedì 7 gennaio 2020) Basilica San Marco Venezia: storia, cosa vedere e curiosità La Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco – conosciuta più semplicemente come Basilica di San Marco -, è attualmente la sede del patriarcato di Venezia oltre a esserne, dal 1807, la chiesa cattedrale. È anche uno dei simboli dell’arte veneta e della città stessa in tutto il mondo. Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano Basilica di San Marco: la storia In origine la Chiesa dedicata a San Marco, sorta accanto al Palazzo Ducale come sua estensione, venne costruita per conservare le reliquie del santo di cui porta il nome, sottratte furtivamente da due mercanti ad Alessandria d’Egitto. Dopo più di un secolo dalla sua costruzione, risalente all’832, la chiesa venne rovinata da un terribile incendio causato da una rivolta (976) e solo due anni dopo venne ricostruita. La ... Leggi la notizia su termometropolitico

albertoangela : Il viaggio tra le #Meraviglie d’Italia continua sabato prossimo! Saliremo sui tetti della Basilica di San Marco a… - marie_nassar : RT @beautifulpic777: Roma Basilica di San Pietro in Vaticano - ANASTALYA : RT @beautifulpic777: Roma Basilica di San Pietro in Vaticano -