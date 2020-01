Basilica Massenzio, nuovo palco per ritorno Santa Cecilia (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – La Basilica di Massenzio si prepara al ritorno dell’Accademia di Santa Cecilia. Dopo 40 anni, la musica sinfonica sara’ di nuovo protagonista del monumento romano che per l’occasione si dotera’ di un nuovo palco progettato dagli studenti della scuola di specializzazione in Beni architettonici e Paesaggistici della Sapienza di Roma. Modulare e adattabile ai diversi eventi, la struttura sara’ pronta “per la stagione del 2021”, ma gia’ dalla prossima estate l’Accademia potra’ tornare a esibirsi al Massenzio con alcuni concerti “che diventeranno il prodromo della vera stagione concertistica dell’anno successivo”, ha spiegato all’agenzia Dire il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che oggi ha premiato i due progetti vincitori del bando rivolto ai giovani architetti ... Leggi la notizia su romadailynews

