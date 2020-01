Bari, furto al centro per bimbi autistici, dolore dei genitori: “Colpiti i nostri sogni” (Di martedì 7 gennaio 2020) La notizia dell’assurdo furto nella struttura del capoluogo pugliese è stata data dalla stessa associazione che gestisce il centro dopo la scoperta in mattinata. I ladri hanno forzato un finestra e rovistato tutto. "Tanti sacrifici sono stati vanificati da qualche ladruncolo in cerca di chissà cosa” hanno spiegato i volontari di Asfa Puglia. Leggi la notizia su fanpage

Borderline_24 : #Bari, #Furto nel centro per bimbi autistici. #Decaro: 'La città si vergogni di questi cittadini'… - TrovaCaricaCaff : Bari, furto nel centro per bimbi autistici: ladri rubano cassa e macchinetta per caffè - Telebari : Bari, furto nel centro per bimbi autistici. Asfa Puglia: “Colpiti i nostri sogni ma passerà anche questa” - #Bari… -