Bando TFA Sostegno 2020, secondo Azzolina bando nel primo trimestre dell’anno, ecco le ultime novità (Di martedì 7 gennaio 2020) Negli ultimi giorni il Ministro Azzolina ha parlato moltissimo del nuovo bando TFA Sostegno 2020 che si terrà nel primo trimestre dell’anno e che prevede ben 21 mila posti di lavoro. Sappiamo bene che la situazione scolastica italiana non è delle migliori e che si ha da sempre bisogno di più insegnanti in servizio soprattutto per quelli che sono abilitati al Sostegno. Le strutture scolastiche italiane soffrono infatti questa grave carenza ma sembra che finalmente si veda un po’ di luce con il nuovo bando messo in campo nei primi tre mesi di questo 2020 e che prevede ben 21 mila posti di lavoro per gli insegnanti di Sostegno. Il bando TFA mette perciò in campo 21 mila posti di lavoro tra cui 7000 per gli idonei. Le procedure con i bandi all’università sono state già attivate e si è anche reso chiaro che chi sta eseguendo il quarto ciclo di specializzazione potrà partecipare al ... Leggi la notizia su circuitoscuola

