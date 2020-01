Bambino ucciso da una cassettiera: Ikea pagherà 46 milioni di risarcimento alla famiglia (Di martedì 7 gennaio 2020) L’azienda svedese ha accettato di pagare 46 milioni di dollari come risarcimento in una causa per la morte di un bimbo californiano di due anni, ucciso schiacciato da una cassettiera Malm, non fissata al muro come indicato dalle istruzioni fornite dal gigante svedese dei mobili. L’​accordo è stato annunciato dall’avvocato di Joleen e Craig Dudek, i genitori di Jozef, morto nel maggio 2017, ed è stato confermato da un portavoce di Ikea. Nel 2016, il colosso aveva raggiunto un accordo di 50 milioni di dollari con altre tre famiglie di bambini uccisi da mobili caduti. I ​Dudek avevano fatto causa a Ikea nel 2017 al tribunale statale della Pennsylvania, dove ha sede il quartier generale nordamericano di Ikea, sostenendo che il produttore di mobili sapeva che la sua linea di cassettiere Malm era incline a ribaltamenti e non era riuscita ad avvertire i clienti del ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Stati Uniti, Ikea pagherà 46 milioni di risarcimento per la morte di un bambino ucciso da una cassettiera ribaltata - SkyTG24 : Ikea, bimbo ucciso da cassettiera Malm: azienda paga 46 mln di dollari - ShaktiTemple : POI LA GENTE STUPIDA ANCORA SI AUGURA LE BELLE GIORNATE. VEDETE? QUESTO E' SANGUE DI BAMBINO VIOLENTATO PRIMA DI ES… -