Bambino senzatetto dorme in strada abbracciato al cane: la foto diventa virale (Di martedì 7 gennaio 2020) Sta facendo il giro del mondo un’immagine struggente che suscita profondo dolore ed empatia. Pubblicata da un utente su Facebook, ritrae un Bambino addormentato su un marciapiede, mentre abbraccia un cane. Simbolo di povertà e desiderio di calore, è diventata virale e per lui si è mobilitato il dipartimento delle adozioni. Una foto che ha fatto il giro del mondo L’utente che le ha pubblicate si chiama Jem Villomo ed è originario di Manila, nelle Filippine. Proprio qui, camminando per strada, lo scorso 20 dicembre ha notato un Bambino che dormiva sul bordo della strada. Scalzo, sporco, se ne stava lì sul marciapiede, sotto lo sguardo dei passanti. Non era solo, però: la foto è diventata virale (migliaia le condivisioni e decine numerose le fonti che si stanno occupando della notizia) anche perchè assieme al Bambino c’era un cane. I due sono ritratti abbracciati, in un gesto di ... Leggi la notizia su thesocialpost

