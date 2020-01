Avete mai visto le due figlie di Vittorio Sgarbi? Ecco le bellissime Alba ed Evelina [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) La vita privata di Vittorio Sgarbi La vita sentimentale di Vittorio Sgarbi è molto burrascosa. Nonostante il noto critico d’arte è fidanzato da oltre un ventennio con quest’ultima c’è assoluta castità. Una decisione presa da entrambe le parti. Tuttavia l’ex Parlamentare anni fa ha avuto altre storie con tanto di figli. E se qualche settimana fa vi avevamo fatto vedere il primogenito Carlo Brenner, nato dal flirt avuto con la stilista Patrizia Brenner, ora vogliamo presentarvi le due due figlie, ovvero Alba ed Evelina. Chi sono Alba ed Evelina, le figlie di Vittorio Sgarbi? Alba ed Evelina sono sorellastre, infatti non sono figlie della stessa madre. Per ora nessuno sapeva che fossero consanguinee di Vittorio Sgarbi. La seconda è una 19enne ed nata dalla relazione del critico d’arte con Barbara. La giovane è sta la prima ad essere riconosciuta e ricevere il ... Leggi la notizia su kontrokultura

