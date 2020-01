Avete mai visto la sorella delle gemelle Olsen? Identica a loro [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono le gemelle più famose della televisione, Mary-Kate e Ashley Olsen. Fin da piccolissime hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini nati negli anni Novanta, con le loro avventure comiche in giro per il mondo: le famose gemelline bionde hanno combinato guai ovunque nei loro film tra Parigi, Australia, Londra, Roma. Ma sono in pochissimi a sapere che Mary-Kate e Ashley hanno anche una terza sorella… Ed è Identica a loro! gemelle Olsen: spunta la terza sorella Si chiama Elizabeth Olsen e sicuramente anche i fan più appassionati si stupiranno della sua esistenza. È la terza sorella Olsen, è bellissima e somiglia moltissimo alle due gemelle. Classe 1989, è la minore delle sorelle Olsen e ormai anche lei è un’attrice. In realtà Elizabeth ha iniziato a lavorare nello spettacolo fin da bambina, partecipando proprio ad alcuni film che vedevano protagoniste le due ... Leggi la notizia su velvetgossip

