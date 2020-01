Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ecco la bellissima Alice (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) E’ proprio un grande momento quello che sta vivendo Amadeus. Dopo il grande successo con I soliti Ignoti, a breve Amedeo sarà impegnato con la conduzione della trentesima edizione del Festival Di Sanremo. Pochi sanno che il presentatore televisivo, da anni fedele alla Rai, prima di conoscere Giovanna Civitillo è stato sposato con Maria De Martino e dal loro amore è nata Alice Sebastiani. La ragazza oggi è una splendida donna e grazie ad alcune ricerche possiamo mostrarvela. Ecco chi è Alice Sebastiani Alice Sebastiani è la bellissima figlia di Amadeus e Marisa Di Martino. Il primo matrimonio del presentatore è durato 13 anni e i due hanno divorziato quando la bambina ne aveva appena 9. Con il passare degli anni la ragazza è riuscita a superare con serenità la separazione, diventando una donna determinata e pronta a raggiungere i propri obiettivi. La 22enne ha un grande sogno nel ... Leggi la notizia su kontrokultura

