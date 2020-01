Avete mai visto la casa di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Stile minimal e di classe [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Una coppia affiatata e romantica. Bellissimi e di successo entrambi, stiamo parlando di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ma Avete mai visto la loro casa? Secondo quanto si nota dalle foto che, soprattutto la donna, pubblica sui social, la dimora dei due attori ha uno Stile minimal ma molto di classe. Un ambiente confortevole per una famiglia felice. A postare su Instagram diversi scatti della casa di Raoul Bova e Rocio è la stessa attrice spagnola. La Munoz Morales, pubblica spesso sui social foto all’interno della sua dimora: da sola, con il compagno o in compagnia delle due bambine avute dall’attore romano. (Continua dopo la foto) Raoul Bova e Rocio un ‘delicato nido d’amore’ La casa di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si trova al centro di Roma. Dalle foto postate sul web si nota la carta da parati n Stile jungle e i mobili minimal e di ... Leggi la notizia su velvetgossip

