Avete mai visto il fratello di Emma Watson? Identico a Draco Malfoy [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) 29 anni e una carriera ormai decennale, ma l’etichetta di Hermione Granger sarà dura a morire nel percorso di Emma Watson. D’altronde è stato proprio quest’incredibile personaggio a regalarle il successo fin da bambina. Ed è altrettanto incredibile che il fratello dell’attrice somigli ad uno dei suoi peggiori antagonisti nella saga di Harry Potter… Non sono in molti a sapere che Emma Watson nella vita reale ha un fratello, Alex Watson. Anche lui nato in Francia nel 1992 (ha giusto due anni meno della sorella), è altrettanto bello e non a caso lavora come modello professionista. I lineamenti del viso sono davvero simili a quelli della sorella (in particolare il naso e le labbra), ma a colpire di più è una strana coincidenza. Alex somiglia moltissimo a Tom Felton, l’attore che interpreta Draco Malfoy in Harry Potter. E pensare che Alex ha perfino ... Leggi la notizia su velvetgossip

GassmanGassmann : Ma avete capito bene cosa sta succedendo in Australia?!......no perché dato che vi vedo poco attivi ,forse non avet… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Altro che cavalli o mute...! Competenza, esperienza, passione, idee, voglia di cambiamento e tanti, t… - zerocalcare : Sto per chiedere una cosa che non pensavo che avrei mai chiesto a twitter, ma se vede che so vecchio e scemo e non… -