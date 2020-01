Avatar: Mercedes-Benz al CES 2020 presenta un'auto ispirata al film (Di martedì 7 gennaio 2020) In occasione del CES 2020 di Las Vegas, Mercedes-Benz ha presentato Vision AVTR, l'auto elettrica ispirata al mondo di Avatar. Si ispira ad Avatar l'auto che Mercedes-Benz ha presentato, nel corso del CES 2020, proprio ieri a Las Vegas, e per presentare questo veicolo del futuro la Daimler ha voluto sul palco proprio lui: James Cameron. Il nome stesso della macchina, Vision AVTR, è un chiaro omaggio alla saga di Avatar ma è anche acronimo di "Advanced Vehicle Transfomation", e la società produttrice l'ha descritta come una "creatura vivente, un insieme che combina emotivamente l'interno con l'esterno". Chiaramente ispirata nel design alle creature dei film di James Cameron, che per l'occasione ha presentato i primi concept art ufficiali di Avatar ... Leggi la notizia su movieplayer

