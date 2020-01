Avanti un altro, concorrente dichiara: “Il mio fidanzato si chiama Gege Shaw e userò i soldi per il matrimonio”. Ma le cose non vanno come previsto (Di martedì 7 gennaio 2020) Luca avrebbe voluto usare i soldi della vincita ad Avanti un altro, programma tornato ieri sera su Canale5 con Paolo Bonolis al timone, per sposarsi con il fidanzato: “Si chiama Gege Show, fa la drag queen e a fine anno ci sposiamo“, ha raccontato al conduttore e a Luca Laurenti. Proprio il compagno lo ha iscritto al quiz. Sfortunatamente il concorrente Luca non ha vinto e il pubblico dei social si è mostrato molto dispiaciuto. Felicità invece per il ritorno del quiz con Bonolis: da “Bonolis sei vita” a “Come abbiamo fatto a stare senza Paolo e Luca tutto questo tempo”, su Twitter i complimenti per la coppia Bonolis Laurenti sono stati tantissimi, e così anche i meme. PAOLO CHE GIÀ REGALA MEME ✈️ #AvantiUnaltro pic.twitter.com/EBxSI4pY5W — mat (@ahoy boy98) January 6, 2020 PAOLO MI ERI MANCATO TANTISSIMO LA MIA VITA ERA TRISTE E BUIA MA ORA ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Avanti un altro, concorrente dichiara: “Il mio fidanzato si chiama Gege Shaw e userò i… - Yogaolic : RT @ilfattoblog: FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ 'In Spagna hanno avuto il coraggio di prendere il toro per le corna. Mentre qui si va avanti con l… - CostantiniChia : #uominiedonne Daje Gemma morto un papa se ne fa un altro. Avanti un altro -