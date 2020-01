Autostrade: Zaia, 'vogliamo togliere il pedaggio sul Passante e sulla Padova-Mestre' (Di martedì 7 gennaio 2020) Venezia, 7 gen. (Adnkronos) - "Sono due anni che stiamo cercando di far passare due emendamenti a livello nazionale che ci permetterebbero di togliere il pedaggio sui tratti autostradali gestiti da Cav, (la Padova - Mestre della A4 e il Passante di Mestre), e dall'altro di fare molti investimenti". Leggi la notizia su liberoquotidiano

