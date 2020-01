Autostrade: Cna- Fita, in Veneto aumento pedaggi solo da Cav (Di martedì 7 gennaio 2020) Venezia, 7 gen. (Adnkronos) - pedaggi autostradali, in Veneto aumenta solo la Cav. La società Concessioni Autostradali Venete, con l'inizio del nuovo anno, ha aumentato la tariffa del tratto autostradale del Passante che da Mestre arriva a Padova dell’1,20 per cento. “Il Ministero dei Trasporti – di Leggi la notizia su liberoquotidiano

Autostrade Cna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autostrade Cna