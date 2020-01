Austria, il villaggio di Frozen esiste davvero, ed è invaso dai turisti. Il sindaco: “Non sappiamo come fermarli” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il villaggio che ha ispirato Frozen assalito dai turisti Hallstatt è una città alpina dell’Austria che conta poco più di 700 abitanti e che ha ispirato il luogo fiabesco in cui è ambientato Frozen, il Regno del Ghiaccio, il film Disney che vede protagonista la principessa Elsa: si tratta del villaggio incantato di “Arandelle”. Ma per questo motivo il piccolo paese, patrimonio Unesco dal 1997, ha un serie problemi con i turisti a partire dal 2013, da quando cioè il cartone Disney è uscito nelle sale. Un flusso turistico imponente che, secondo il sindaco Alexander Scheutz, Hallstatt non può più sopportare. Ogni giorno circa 10mila turisti invadono la città dell’Austria che ha ispirato Frozen, e per questo il primo cittadino ha annunciato l’intenzione di limitare di almeno un terzo il flusso dei turisti, che in questo periodo sono davvero ... Leggi la notizia su tpi

