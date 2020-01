Australia, oltre 180 persone arrestate per aver provocato gli incendi: nel Queensland il 70 per cento dei sospettati è minorenne (Di martedì 7 gennaio 2020) Australia, oltre 180 persone arrestate per aver provocato gli incendi La polizia in Australia ha eseguito 183 arresti dall’inizio dell’emergenza incendi, perché sospettate di aver appiccato roghi negli stati del Nuovo Galles del Sud, Queensland, Victoria, Australia Meridionale e Tasmania. A riportare i dati, citando fonti della polizia, è il quotidiano The Australian. In tre mesi (tra luglio e settembre 2019) gli incendi deliberatamente causati nella regione di Shoalhaven, nel sud-est del Nuovo Galles del Sud, sono stati 29. I roghi appiccati volontariamente nella zona di Kempsey, più a nord nello stesso stato, sono stati invece 27 secondo i dati del NSW Bureau of Crime and Statistics and Research. Intanto, nonostante le piogge degli ultimi giorni, nel paese proseguono i devastanti roghi che stanno causando vittime e distruzione. Finora i roghi hanno causato almeno 25 ... Leggi la notizia su tpi

