Australia, così l’austerità ha danneggiato le squadre anti-incendio (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Australia brucia. Dopo Brasile e Siberia, colpiti nello scorso luglio da un’ampia ondata di incendi che hanno distrutto milioni di ettari nei due più grandi “polmoni verdi” della Terra, l‘Amazzonia e la taiga, ora è il Nuovissimo Continente a essere sconvolto dalle fiamme. Un’estate australe che ha segnato temperature senza precedenti, causando ondate di siccità e calore che hanno messo a dura prova la tenuta del bush, il tradizionale paesaggio rurale del Paese. La lunga serie di incendi boschivi iniziata lo scorso settembre ha conosciuto un’impennata a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, ponendo inizio a una catastrofica escalation che ha causato la distruzione di oltre 6 milioni di ettari di bush, boschi e foreste protette, principalmente negli Stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud. 25 i morti, centinaia di ... Leggi la notizia su it.insideover

