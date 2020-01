Australia: arrestate 183 persone accusate di aver appiccato incendi. Ucciso un miliardo di animali (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra gli indagati anche 40 minorenni. Per 24 persone si parla di incendio doloso, rischiano 21 anni di carcere Leggi la notizia su lastampa

