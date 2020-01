Australia, 183 persone accusate di aver appiccato gli incendi: 24 arresti (Di martedì 7 gennaio 2020) Le autorità Australiane hanno accusato 183 persone di aver appiccato deliberatamente gli incendi boschivi degli ultimi mesi. Di queste, 24 persone sono state accusate in relazione a incendi dolosi appiccati nel Queensland, Victoria, nell’Australia Meridionale e in Tasmania. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud, ricordando che almeno 25 persone hanno perso la vita da settembre a causa delle fiamme. In particolare, nello stato di Victoria, sono 43 le persone accusate di incendi dolosi nel 2019, 101 nel Queensland, dove il 70 per cento di loro è minorenne. Oltre alle persone che devono rispondere dell’accusa di aver appiccato il fuoco volontariamente, le autorità riferiscono che un altro centinaio di persone sono accusate di reati minori: 53 di non aver rispettato il “fire ban”, il divieto di appiccare fuochi, e altre 47 di aver gettato una sigaretta o un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

