“Atti unici per lui e per lei”, domenica lo spettacolo al Teatro Jovinelli (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaiazzo (Ce) – Quarto spettacolo stagionale al Teatro Jovinelli di Caiazzo domenica 12 gennaio. Il programma della rassegna 2019/2020 prevede la messa in scena di ‘Atti unici per lui e per lei’, libero Adattamento de “La domanda di matrimonio” di Checov e “Dramma Giallo” di Campanile. Saranno protagonisti sulle tavole di Palazzo Mazziotti Valeria Impagliazzo e Tommaso Setaro. Due contesti borghesi animati da due figure altrettanto borghesi. Dinamiche apparentemente semplici e banali raccontano l’eterno conflitto tra la donna e l’uomo. I due testi presi in esame si fanno quindi strumento per realizzare, in un unico filo narrativo, uno scorcio di tutte le nevrosi, le manie, i desideri repressi, le aspettative inattese che attraversano il rapporto di coppia. I personaggi, volutamente sopra le righe, appaiono da subito puerili capricciosi e ... Leggi la notizia su anteprima24

