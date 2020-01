Attacchi ai siti culturali in Iran, Trump ci ripensa: “Rispetteremo la legge” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il presidente Usa Donald Trump fa marcia indietro e corregge il tiro sull'attacco ai 52 siti culturali dell'Iran, annunciando alla Casa Bianca di voler "rispettare la legge". Inoltre ha fatto sapere che gli Usa considereranno l'ipotesi sanzioni all'Iraq solo se non saranno trattati con rispetto. Leggi la notizia su fanpage

poliziadistato : Centro Nazionale Anticrimine per la Protezione delle Infrastrutture Critiche #CNAIPIC Nel 2019 gestiti 1181 attacch… - nadiya_speranza : Attacchi ai siti culturali in Iran, Trump ci ripensa: 'Rispetteremo la legge' - fanpage : Attacchi ai siti culturali in Iran, Trump ci ripensa: 'Rispetteremo la legge' -