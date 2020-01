ATP Cup 2020, i risultati del 7 gennaio (sessione serale). Italia vincente, Australia trionfale con Kyrgios, Belgio ok in rimonta (Di martedì 7 gennaio 2020) Va in archivio anche la quinta giornata dell’ATP Cup 2020, edizione d’esordio della manifestazione voluta dal massimo organo che regola tutto il tennis maschile a livello professionistico. La sessione serale porta il nome e il cognome di Nick Kyrgios quale protagonista assoluto, grazie a una delle più belle partite della sua carriera. Andiamo però a vedere tutto nel dettaglio, oltre naturalmente al successo dell’Italia sugli Stati Uniti. LA CRONACA DI TRAVAGLIA-FRITZ – LA CRONACA DI FOGNINI-ISNER – LA CRONACA DEL DOPPIO Italia-USA BELGIO-BULGARIA 2-1 Il Belgio riesce a rimontare, a Sydney, nel girone C, un incontro iniziato nel peggiore dei modi. A sorpresa, infatti, Dimitar Kuzmanov batte in un match senza storia Steve Darcis, ribaltando completamente il pronostico con un 6-0 6-3 che lascia pochissimo spazio a ogni genere di interpretazioni. Il belga non è ... Leggi la notizia su oasport

