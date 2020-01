ATP 250 Doha: Wawrinka, esordio vincente. Eliminato Tiafoe, out Sonego e Cecchinato (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo giorno di primi turni all’ATP 250 di Doha, nel quale però qualcuno si è già portato avanti: si sono giocati, infatti, anche due ottavi di finale, con l’esordio di Stan Wawrinka, il numero 1 del seeding di un torneo sostanzialmente depauperato dalla comparsa dell’ATP Cup sui lidi australiani. Andiamo a vedere cos’è successo oltre l’esito degli incontri dei giocatori italiani, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. LA CRONACA DI DJERE-Sonego – LA CRONACA DI Cecchinato-HERBERT Il citato incontro di debutto di Wawrinka è filato via senza particolari problemi, con il successo per 6-3 6-4 sul francese Jeremy Chardy in un’ora e 27 minuti. Lo svizzero si conferma dunque bestia nera del transalpino, dal momento che, aggiornandolo a oggi, il record dei confronti dice 7-0 in favore del tre volte vincitore Slam. Il suo avversario nei quarti di finale di ... Leggi la notizia su oasport

