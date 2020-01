Atalanta, Gosens: «Vogliamo Champions League e Coppa Italia» (Di martedì 7 gennaio 2020) L’esterno dell’Atalanta Gosens ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra di Gasperini: «C’è voglia di Champions League» Robin Gosens ha parlato degli obiettivi stagionali dell’Atalanta: «Se arriviamo in Europa League è comunque tanta roba. È normale che c’è voglia di Champions, ma anche l’Europa League secondo me è un buon risultato». «L’anno scorso anno siamo arrivati in finale di Coppa Italia e sappiamo cosa vuol dire giocarla. È la strada più corta per arrivare in Europa, è molto importante anche questa Coppa», ha detto l’esterno ai microfoni di Bergamo TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

