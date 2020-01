“Aspetto una bambina”. La conduttrice Italiana lo annuncia in diretta e si commuove (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele è incinta, si commuove durante l’annuncio in diretta: “Aspetto una bambina” Eleonora Daniele annuncia in diretta a “Storie Italiane” di essere incinta. La popolare conduttrice Rai aspetta una bambina. Lo ha confermato durante l’ultima puntata del suo programma, in onda su Rai1. “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta” ha ammesso commossa. Eleonora Daniele ha annunciato di essere incinta in diretta a “Storie Italiane”. La conduttrice del popolare format di Rai1 ha confermato un’indiscrezione già circolata in rete, rispondendo proprio a coloro che sui social le avevano chiesto se fosse in dolce attesa. In chiusura della puntata andata in onda il 7 gennaio, ha confermato la gravidanza senza nascondere la commozione generata dall’applauso caloroso che il pubblico le ha tributato ... Leggi la notizia su howtodofor

