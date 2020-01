Asia Valente, chi è: vita privata, carriera e foto dell’influencer (Di martedì 7 gennaio 2020) Asia Valente, nota influencer italiana, è una delle concorrenti della nuova edizione de La pupa e il secchione. Scopriamo la sua storia. Asia Valente, classe 1996, è originaria della Campania, più precisamente di Benevento. Per quanto concerne la sua infanzia non si hanno molte notizie, in seguito al diploma superiore, Asia decide di trasferirsi a … L'articolo Asia Valente, chi è: vita privata, carriera e foto dell’influencer è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

