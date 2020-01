Ashley Graham x Pronovias, la svolta curvy (e glam) degli abiti da sposa (Di martedì 7 gennaio 2020) Ashley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasAshley Graham x PronoviasPronovias, tra i più importanti brand nel settore bridal di lusso e la supermodella, imprenditrice e icona della body-positivity Ashley Graham hanno lavorato insieme alla collezione Ashley Graham x Pronovias. Ed è la svolta. Perché? Perché si filosofeggia tanto di inclusività e diversità, ma nel fashion system spesso queste parole non trovano ancora sbocco in azioni concrete e le donne che hanno caratteristiche fisiche lontane dai soliti canoni estetici osannati da modelle & Co. faticano ... Leggi la notizia su vanityfair

DRepubblicait : Moda e inclusività: Ashley Graham disegna abiti da sposa per Pronovias, dalla taglia 32 alla 66 [aggiornamento dell… - DRepubblicait : Moda e inclusività: Ashley Graham disegna abiti da sposa per Pronovias, dalla taglia 32 alla 66 [aggiornamento dell… - DRepubblicait : Moda e inclusività: Ashley Graham disegna abiti da sposa per Pronovias, dalla taglia 32 alla 66 [aggiornamento dell… -