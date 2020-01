Ascolti TV Social Auditel 6 gennaio 2020: I Soliti Ignoti comanda “l’Epifania social” con Sanremo 2020 e la Lotteria Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) Social Auditel 6 gennaio 2020: I Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia sfiora i 20.000 Tweet in prima serata anche con Sanremo 2020, Lino Guanciale tra le prime 5 tendenze su TwitterSoliti Ignoti il ritorno speciale Lotteria Italia comanda l’Epifania Social del 6 gennaio 2020. L’hashtag ufficiale #ISolitiIgnoti è primo trend italiano con +18.000 Tweet insieme all’hashtag associato #Sanremo2020 che raggiunge +13.200 Tweet e #Sanremo +2.200 Tweet. Si aggiungono le tendenze dei big (Levante +24.000; Riki +7.000; Rita Pavone +2.000; Achille Lauro con +1.800 in sesta posizione e Junior Cally in quarta posizione nel trending topic). In classifica anche uno degli ospiti della serata, Lino Guanciale in quinta posizione nel Twitter Trends Italia. Ascolti TV Social Auditel 6 gennaio 2020: I Soliti Ignoti comanda “l’Epifania Social” con Sanremo ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

artibani : Comunque sti cazzo de editori non ce capiscono proprio un cazzo. Basta leggere sui social, i conduttori e gli opini… - gabriellazilian : Mattarella: boom sui social e oltre 10mln di ascolti in tv per il discorso di fine anno - Politica - AlbertoFuschi : La prima puntata Meraviglie con Alberto Angela conquista la cima del #trendingtopic #Meraviglie +8.800 Tweet… -