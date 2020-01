Ascolti TV | Lunedì 6 gennaio 2020. I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia domina (24.2%), solo l’8% per Pinocchio (Di martedì 7 gennaio 2020) Amadeus e Junior Cally - I Soliti Ignoti Nella serata di ieri, su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (qui i biglietti vincenti estratti) ha conquistato 5.387.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Pinocchio ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.130.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Now You See me 2 ha intrattenuto 1.518.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’ultimo lupo ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Mountains – La Vita sopra le Nuvole totalizza un a.m. di 489.000 spettatori con il 2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Il pesce innamorato segna .000 spettatori (%). Sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – ... Leggi la notizia su davidemaggio

