Arriva il taglio del cuneo fiscale al posto degli 80 euro: cosa cambia e chi ci guadagna (Di martedì 7 gennaio 2020) Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla manovra entrerà in vigore a partire da luglio, ma intanto i tecnici sono al lavoro per varare il decreto che determinerà le regole della misura. Il taglio trasformerà per molti lavoratori il bonus degli 80 euro in una detrazione fiscale: andiamo a vedere come dovrebbe funzionare e chi ci guadagnerà di più. Leggi la notizia su fanpage

