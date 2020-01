Arresto cardiaco in piscina a Milano, disabile rischia di annegare: grave in ospedale (Di martedì 7 gennaio 2020) Un uomo di 32 anni, disabile, è stato portato d'urgenza all'ospedale San Carlo, a Milano, dopo essere andato in Arresto cardiaco mentre si trovava nella piscina comunale di via Lamennais. Sul posto, due ambulanze e un'automedica i cui operatori hanno provveduto alla rianimazione dell'uomo, che si sarebbe sentito male durante una nuotata. Leggi la notizia su milano.fanpage

